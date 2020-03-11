Вчера Юнипро (UPRO RX – без рекомендации) опубликовало в целом неплохие финансовые показатели за 2019 г., которые в данный момент имеют второстепенное значение, поскольку не оказывают влияния на уровень дивидендных выплат. Выручка увеличилась по итогам года на 3,2% (здесь и далее – год к году, если не указано иное) до 80,3 млрд руб. в первую очередь за счет сильной динамики цен РСВ в 1 п/г, тогда как выработка в указанный период снизилась на 0,5%. В 4 кв. продажи упали на 8,2% на фоне сокращения выработки на 9,3% вследствие увеличения объемов гидрогенерации и низкого спроса на электроэнергию. EBITDA выросла за год на 6,0% (минус 7,2% в 4 кв.) до 29,6 млрд руб. на фоне сокращения переменных расходов (на топливо и оплату труда), что способствовало росту чистой прибыли на 13,5%. В целом показатель EBITDA достиг верней границы предварительного прогноза компании.

Ввод третьего энергоблока Березовской ГРЭС перенесен на 3 кв. 2020 г. Юнипро вновь сдвинуло сроки ввода в эксплуатацию третьего энергоблока Березовской ГРЭС, теперь он планируется в 3 кв. 2020 г. В качестве причин переноса сроков Юнипро указывает недостаточную численность высококвалифицированного персонала в регионе. В 4 кв. на объект было потрачено еще 3 млрд руб. (суммарно израсходовано уже 35 млрд руб.), достройка, по оценкам компании, потребует еще 7 млрд руб. Таким образом, полноценные поступления от объекта компания начнет получать только в 4 кв. 2020 г. Тем не менее задержка не повлияет на уровень дивидендных платежей, которые Юнипро подтверждает в размере 20 млрд руб. ежегодно в 2020–2022 гг. В частности, в этом году 7 млрд руб. будут выплачены в июне/июле и 13 млрд руб. в декабре. Первый платеж будет произведен за счет средств от операционной деятельности, тогда как поступления от работы Березовской ГРЭС должны, по оценкам Юнипро, обеспечить 3–4 млрд руб. в этом году. Отметим, что для целей выплаты промежуточных дивидендов за 9 мес. 2019 г. компания в декабре прошлого года привлекла у своей материнской компании краткосрочный заем (истекает в марте 2020 г.) на 2,5 млрд руб. По этой причине чистый долг впервые с 2016 г. вышел в зону положительных значений, составив чисто символические для компании 52 млн руб.

Прирос EBITDA ожидается только в 2021 г. Компания прогнозирует EBITDA в 2020 г. в размере 30 млрд руб. (на уровне прошлого года), из которых 26–28 млрд руб. обеспечит основной бизнес. В 2021 г. ожидается рост EBITDA до 35 млрд руб., который будет обеспечен функционированием Березовской ГРЭС, что должно нивелировать эффект от постепенного окончания сроков ДПМ по другим объектам. Положительный эффект также окажет индексация цен КОМ.