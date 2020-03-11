Мы ожидаем роста выручки на 3% и рентабельность по OIBDA на уровне 43,8%. В четверг 12 марта, МТС (MBT US – рекомендация пересматривается) опубликует финансовые результаты за 4 кв. 2019 г. по МСФО. Поскольку в ноябре прошлого года компания объявила о продаже своего украинского подразделения, отчетность будет представлена без учета украинских операций. При этом мы ожидаем достаточно хорошую динамику выручки на основном, российском, рынке, хотя на рентабельности негативно отразится рост доли низкомаржинальных сегментов. В частности, мы ожидаем роста консолидированной выручки МТС на 3% (здесь и далее – год к году) до 125,8 млрд руб. (2,0 млрд долл.) и роста OIBDA на 8% до 55,1 млрд руб. (865 млн долл.), что предполагает повышение рентабельности по OIBDA на 1,9 п.п до 43,8%. Чистая прибыль, по нашим прогнозам, составит 16,2 млрд руб. (255 млн долл.).

Мобильная выручка в России продолжит расти умеренными темпами. По нашим прогнозам, выручка от услуг мобильной связи МТС в России вырастет на 3,0% до 125,1 млрд руб. (2 млрд долл.), а выручка от продажи мобильных устройств и ПО сократится на 7% до 20,1 млрд руб. (316 млн долл.). Мы также прогнозируем сокращение выручки от услуг фиксированной связи на 1% до 15,1 млрд руб. (238 млн долл.), а выручку МТСБанка на уровне 7,9 млрд руб. (124млн долл.). Мы также ожидаем роста OIBDA компании в России на 6% до 55,9 млрд руб. (878 млн долл.). После деконсолидации украинского бизнеса на российские операции, по нашей оценке, придется более 99% выручки МТС.

Компания лидирует на рынке и предлагает наиболее привлекательную дивидендную доходность в секторе. Результаты МТС за 4 кв. должны подтвердить лидирующее положение компании на российском рынке мобильной связи и ее способность генерировать достаточно большие денежные потоки. Акции МТС остаются самым привлекательными в секторе с точки зрения дивидендной доходности с учетом изменений в дивидендной политике Veon (VEON US – ПОКУПАТЬ) и Ростелекома (RTKM RX – ДЕРЖАТЬ). Фундаментально сектор мобильной связи в сравнении с другими секторами выглядит относительно защищенным от падения спроса в связи с распространением эпидемии коронавируса. При этом доходы и операционные расходы основного бизнеса МТС преимущественно номинированы в рублях, что предполагает относительно низкий валютный риск для рентабельности компании. В настоящее время наша модель по МТС пересматривается.