Алроса представила финансовые результаты за 2019 г., которые превысили наши ожидания по показателям EBITDA и свободного денежного потока. Компания сократила капиталовложения, однако на алмазном рынке сохраняется неопределенность, поскольку влияние вспышки коронавируса COVID-19 на мировые продажи ювелирных изделий с бриллиантами в 2020 г. только предстоит определить. Мы корректируем наши финансовые прогнозы по компании на 2020 г. в связи с сокращением объемов и цен, исходя из чего прогнозная цена на 12 месяцев снижается на 13%, до 78 руб. за одну акцию. По бумагам Алросы подтверждаем рекомендацию Держать.

EBITDA превысила прогноз ввиду более низкой стоимости товарных запасов. EBITDA по итогам года достигла 29,2 млрд руб., став главным приятным сюрпризом. Фактический показатель превысил наш прогноз на 26% благодаря снижению стоимости товарных запасов. Себестоимость производства в размере 52,6 долл./карат (3346 руб./карат) совпала с нашей оценкой.

Свободный денежный поток сильнее ожиданий благодаря более высокой EBITDA, снижению оборотного капитала и капиталовложений. Свободный денежный поток в размере 16,1 млрд руб. значительно превысил наш прогноз (4 млрд руб.), чему способствовали все основные показатели: более высокая EBITDA, менее значительный прирост оборотного капитала (благодаря высвобождению неалмазных товарных запасов) и сокращение капиталовложений.

Структура продаж в 2020 г. улучшается несколько слабее наших прогнозов. Производственные планы на 2020 г. и 2021 г. остаются на уровнях 34,2 млн карат и 37–38 млн карат, соответственно, компания по-прежнему ожидает рост объемов продаж в годовом сопоставлении. Руководство предполагает в 2020 г. повышение цен реализации алмазов ювелирного качества на 5–10 долл./карат благодаря нормализации структуры продаж.

Объявлена смелая цель по сдерживанию роста затрат на 2020 г. Руководство планирует в 2020 г. удержать рост удельной себестоимости за единицу (на один кубометр перемещенной породы) на уровне 2–3% г/г в номинальном рублевом выражении, что мы считаем смелой целью, принимая во внимание снижение объемов производства на 10% и высокий уровень фиксированных затрат в данном виде деятельности.

Сокращение капиталовложений в 2020 г., затем их наращивание в 2021–2024 гг. Учитывая неопределенность на рынке, Алроса уменьшила план капиталовложений на 2020 г. на 15%, до 22 млрд руб., что соответствует предыдущим заявлениям руководства. На наш взгляд, сокращенные расходы были перенесены на 2021–2024 гг., поскольку прогнозы по капиталовложениям на этот период повысились в среднем на 3,5 млрд руб. в год.

Вспышка COVID-19 повлияет на продажи в марте, но главным фактором остается динамика розницы в США. Руководство отмечает неопределенность на мировом алмазном рынке в связи с потенциальным воздействием вспышки коронавируса COVID-19 на розничные продажи по всему миру. С начала 2020 г. значительного снижения цен отмечено не было, однако продажи в марте могут быть под давлением, поэтому, как мы полагаем, выручка за 1к20 едва ли существенно превысит уровень 1к19.

Прогнозы на 2020 г. скорректированы, но могут быть дополнительно понижены в связи с COVID-19. Мы внесли результаты за 4к19 в модель компании и скорректировали наши прогнозы по объему продаж и индексу цен на 2020 г. В итоге наша прогнозная цена на 12 месяцев снижается на 13%, до 78 руб. за одну акцию. По бумагам Алросы подтверждаем рекомендацию Держать.