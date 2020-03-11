Предварительные данные по авиаперевозкам за февраль пока не отражают влияния коронавируса
Согласно предварительной статистике Росавиации, в феврале коронавирус не оказал существенного влияния на авиаперевозки. Число пассажиров, перевезенных Аэрофлотом, оказалось на 4% меньше, чем за тот же месяц прошлого года, у АК "Россия" — сократилось на 13%, а у "Победы" — выросло на 32%. Эти показатели не говорят о значительных изменениях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, если сравнивать с январскими результатами. В целом рынок вырос на 6,5%.
Наше мнение. Ощутимое влияние вируса проявится в последующие месяцы, когда Аэрофлот и прочие авиакомпании стали сокращать количество рейсов и приостанавливать полеты на отдельных направлениях на фоне распространения эпидемии из Китая в другие страны.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200311/831054617.html