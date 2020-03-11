Согласно предварительной статистике Росавиации, в феврале коронавирус не оказал существенного влияния на авиаперевозки. Число пассажиров, перевезенных Аэрофлотом, оказалось на 4% меньше, чем за тот же месяц прошлого года, у АК "Россия" — сократилось на 13%, а у "Победы" — выросло на 32%. Эти показатели не говорят о значительных изменениях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, если сравнивать с январскими результатами. В целом рынок вырос на 6,5%.

Наше мнение. Ощутимое влияние вируса проявится в последующие месяцы, когда Аэрофлот и прочие авиакомпании стали сокращать количество рейсов и приостанавливать полеты на отдельных направлениях на фоне распространения эпидемии из Китая в другие страны.



