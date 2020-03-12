“Медвежьи” настроения продолжают царить на финансовых рынках (вчера индекс S&P спикировал вниз еще на 5%, а фьючерсы указывают на аналогичное пике и сегодня) в ожидании повторения эпидемиологической ситуации Китая в США, что приведет к рецессии, при этом монетарные стимулы (такие как нулевая ставка и предоставление банковскому сектору ликвидности) в сложившейся ситуации не эффективны.

Как мы уже отмечали, заметную часть экономического урона от действия коронавируса (в случае его распространения в США, что сейчас уже является базовым сценарием для большинства участников рынка) мог бы компенсировать запуск Правительством США масштабных фискальных стимулов (прежде всего, это временная отмена НДФЛ, что поддержало бы уверенность потребителей, удержало бы потребительский спрос от провала и, возможно, активизировало бы покупки акций).

Принимая во внимание скорость распространения вируса по территориальному признаку (ВОЗ перевел состояние из эпидемии в пандемию), Конгресс, скорее всего, не станет затягивать решение вопроса со стимулами, несмотря на политические разногласия, обостренные в год президентских выборов. Однако, судя по динамике финансовых рынков, инвесторы или не верят в эффективность/запуск этих мер, или сейчас распродажа уже приняла самоподдерживающийся характер (участники автоматически следуют за сформировавшимся “медвежьим” трендом).

По-видимому, эпидемиологическая обстановка еще далека от улучшения, поэтому, по нашему мнению, покупать акции еще рано.