Объем розничных продаж снизился на 0,5%, тогда как консенсус ожидал роста на 0,2%. Базовый показатель без учета продаж автомобилей и топлива сократился на 0,4%. Большее снижение общего показателя объясняется падением нефтяных цен. Это означает, что в марте общий показатель может оказаться еще ниже.

Замедление потребительской активности началось еще до развития эпидемии в США и падения фондовых рынков. Мартовские результаты, возможно, зафиксируют дальнейшее ухудшение, учитывая снижение трафика в ресторанах, торговых центрах и спад общей уверенности потребителей. Уменьшение покупательской активности в феврале-марте создает угрозу для и без того замедлившегося в конце 2019 года потребления – главного компонента в структуре ВВП. Без роста потребления экономику ждет спад, так как промышленность и торговля были ослаблены торговыми войнами и испытали новый стресс из-за пандемии коронавируса. Насколько продолжительным будет экономический шок, будет зависеть от длительности и силы эпидемии. Дональд Трамп уже признал возможность наступления рецессии в США, допустив, что эпидемия в стране может продлиться до августа.