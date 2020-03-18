Произошедшее падение цены на нефть будет иметь значительный, но не критичный эффект на исполнение бюджета в этом году. Поступления нефтегазовых доходов снизятся, дефицит бюджета расширится. При этом все запланированные расходы на этот год могут быть выполнены, Минфин обладает достаточными резервами для финансирования дефицита. Средств ФНБ хватит для покрытия выпадающих доходов от снижения цен на нефть на протяжении более 5 лет. Ключевую поддерживающую роль для бюджета будет играть механизм демпферных поступлений.

По нашим оценкам, при сохранении нефтяных цен на уровне 30 долл. за барр. до конца года и при среднем курсе USD/RUB 75,0 объем выпадающих нефтегазовых доходов составит 2,0 трлн руб., дефицит бюджета – 0,8 трлн руб. (0,9% ВВП). Минфин сможет профинансировать дефицит за счет размещения внутреннего долга или использования средств ФНБ и других источников.

Как изменятся доходы и расходы бюджета

Падение цен на нефть в первую очередь сократит поступления нефтегазовых доходов бюджета – НДПИ и экспортной пошлины. По нашим расчетам, снижение нефтяных котировок на 1 долл. приводит к выпадению более 2 млрд долл. доходов. Закон о бюджете на этот год подготовлен на условиях среднегодового курса рубля 63,9 и цены на нефть 57,7 долл. за барр. При сохранении котировок нефти до конца года на уровне 30 долл. за барр. среднегодовая цена Urals за январь-декабрь составит 33,5 долл. за барр. Тогда доходы бюджета опустятся до 18,6 трлн руб., что на 11% ниже заложенных показателей.

Механизм демпфера поддержит бюджет. Особенность налогообложения нефтеперерабатывающего сектора позволяет бюджету рассчитывать на дополнительные поступления от нефтяных компаний при падении цены Urals ниже 55 долл. за барр. Так устроен механизм демпферных выплат для сдерживания внутренних цен на бензин в случае сильных колебаний нефтяных котировок. По нашим оценкам, при среднегодовой цене на нефть Urals в 33,5 долл. за барр. компании перечислят демпферные выплаты в объеме 8,8 млрд долл. (0,7 трлн руб.), что окажет значимую поддержку бюджету в условиях низких цен на нефть. С учетом демпфера дефицит бюджета составит 0,8 трлн руб., без него – 1,4 трлн руб.

Механизм демпфера снижает продажи валюты. Демпфер сокращает выпадающие нефтегазовые доходы бюджета при низких ценах на нефть, что означает меньший объем продаж валюты в рамках бюджетного правила.

Благодаря механизму демпфера дефицит бюджета не будет критичным. Важно, что даже при столь низких ценах на нефть расходная часть бюджета (19,7 трлн руб.) может быть сохранена за счет наличия достаточных резервов финансирования дефицита. Сохранение запланированного объема расходов было также подтверждено официально правительством и ЦБ РФ.

Источники финансирования. Образовавшийся бюджетный дефицит в 0,8 трлн руб. будет финансироваться за счет размещения внутреннего госдолга, при необходимости Минфин может также обратиться к другим источникам.

Минфин может использовать средства ФНБ (как это было в 2018 г.). На 1 марта 2020 г. объем ликвидных средств ФНБ (с учетом дополнительных нефтегазовых доходов за 2019 г.) составляет 10,1 трлн руб. (150,1 млрд долл.), или 9,2% ВВП. Этого объема может быть достаточно для финансирования дефицита бюджета на протяжении более пяти лет. Минфин также имеет возможность использовать средства на счетах в ЦБ РФ в объеме 1,1 трлн руб. и в банковской системе (депозиты, договоры РЕПО) – 1,6 трлн руб.

Долговая политика. Объем размещений госдолга определяется разницей между базовыми нефтегазовыми доходами бюджета, ненефтегазовыми доходами и расходами. Поскольку курс рубля влияет на базовые нефтегазовые доходы (до цены отсечения в 42,4 долл. за барр.), то при его ослаблении они растут, снижая объем необходимых заимствований. Таким образом, при падении курса рубля объем необходимого размещения ОФЗ сокращается.

Согласно нашим расчетам, при курсе USD/RUB 75 и среднегодовой цене на нефть Urals в 33,5 долл. за барр. верхний лимит размещений ОФЗ снизится на ~0,8 трлн руб. от текущего и составит 0,7 трлн руб. За 2М20 выпуск ОФЗ уже приблизился к нашим оценкам и достиг 0,5 трлн руб. (нетто). Это означает, что Минфин имеет возможность проводить гибкую долговую политику в течение года и, при необходимости, откладывать новые размещения.