Спрос на ликвидность рекордно возрастает
Спрос на долларовую ликвидность продолжает расти. По итогам прошлой недели в рамках операций РЕПО (по всем срокам) ФРС предоставила рынку более $725 млрд, что является колоссальным объемом.
Ориентируясь на данные этой недели, мы видим, что во вторник участники рынка сформировали рекордный за этот год спрос на «короткую» ликвидность – по операциям РЕПО сроком 1-14 дней Федрезерв предоставил рынку почти $198 млрд (по однодневным операциям предоставлено почти $153 млрд). За понедельник-вторник ФРС предоставила рынку в рамках операций РЕПО (сроком 1-14 дней) почти $347 млрд. Столь существенные объемы спроса на ликвидность, в особенности в рамках краткосрочных операций, может указывать на то, что в текущих условиях существенные объемы средств участников рынка используются для ликвидации маржин-коллов в рамках продолжения рыночного спада.
Также полагаем, что увеличивая спрос на «короткую» ликвидность, участники рынка готовятся к рискам продолжения распродаж в ближайшей перспективе. Ожидаем, что в обозримой перспективе спрос на долларовую ликвидность продолжит возрастать. На наш взгляд, в текущих условиях ФРС также продолжит расширять каналы предоставления ликвидности.
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