Энел Россия вышла на прогнозный уровень EBITDA и чистой прибыли по итогам 2019 г. и подтвердила план выплаты дивидендов на общую сумму 3 млрд руб., которая по текущей цене акций соответствует дивидендной доходности в 10,7%. В ходе телеконференции, посвященной публикации финансовых результатов, представители руководства заверили инвесторов в том, что, несмотря на нынешние потрясения на рынке, обозначенные целевые показатели остаются достижимыми. Однако мы полагаем, что сложившиеся условия станут для компании испытанием на прочность. На данном этапе мы подтверждаем прогнозную цену акций Энел Россия в 1,20 руб., соответствующую полной доходности в 63%, и рекомендацию Покупать в отношении данной бумаги.