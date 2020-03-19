В конце недели рынки могут вернуться к нисходящей динамике
Российский рынок акций в четверг предпринимает попытку восстановления. Сегодняшняя динамика на рынке акций РФ связана с отскоком цен на нефть и некоторой стабилизацией настроений на европейских площадках. Последнее, по нашему мнению, может быть связано с объявленной ЕЦБ экстренной программой по выкупу активов в размере 750 млрд евро. Между тем, ситуация на рынках остается чрезвычайно неустойчивой. Причин для фундаментального восстановления нефтяных котировок нет, напротив, в ближайшее время они могут опуститься ниже $25.
Коронавирус распространяется все глубже за пределами Китая, меры по борьбе с ним становятся все более серьезными, что в свою очередь все сильнее подавляет бизнес-активность в мире. Так, предварительный индекс делового климата IFO в Германии упал с февральских 96 пунктов до 87,7 пункта – уровня, который в последний раз наблюдался в конце лета 2009 года. Активное стимулирование со стороны регуляторов дает лишь частичный эффект в условиях масштабного бегства от риска.
На наш взгляд, в пятницу, в преддверии выходных, при отсутствии заметного позитива в новостном фоне и сохранении слабых цен на нефть рынки могут вернуться к нисходящей динамике.
Банк России, по нашим ожиданиям, завтра воздержится от изменения уровня ставки. По нашему мнению, доводом в пользу сохранения ставки на уровне 6% может служить то, что в среднесрочной перспективе дезинфляционные риски могут превысить проинфляционные из-за масштабного замедления темпов мирового роста.
Ожидаем, что индекс Мосбиржи в пятницу может формироваться разнонаправлено в пределах широкого диапазона 2130-2260 пунктов.
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