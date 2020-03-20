Рост акций Аэрофлота в ходе торгов на Мосбирже ускорился до 18,5%

Реакция чисто спекулятивная. Бурно растут те бумаги, которые сильно упали. В условиях биржевой паники фундаментальные факторы вообще отходят на задний план. Полагаю, что игроки не будут долго сидеть в длинных позициях в Аэрофлоте. Трафик в первом полугодии на международных рейсах сократится на 2 млн человек и более. Снижение цены на нефть влияет на финансовые показатели гораздо слабее, чем вызванное этим обесценение рубля.

Аэрофлот в большей степени захеджирован от роста цены на нефть, чем от падения рубля. Кроме того, надо вернуть деньги за уже проданные билеты. Обанкротиться Аэрофлоту, конечно, не дадут, компания получит поддержку, но очевидно, что авиацию ожидает непростой период, под вопросом и летний сезон, поэтому дивиденды маловероятны. В ближайшие недели акции авиакомпаний будут торговаться с высокой волатильностью.