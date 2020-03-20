Рынок акций во второй половине минувшей недели демонстрирует восстановление на фоне отскочившей нефти и стабилизации внешних настроений после объявления масштабных стимулов со стороны ключевых центробанков. Сила наблюдаемого повышательного импульса, по нашему мнению, объясняется значительной технической перепроданностью, сложившейся на отечественном рынке в результате усиленных продаж.

В пятницу Банк России оставил ключевую ставку без изменений, ожидаемо сохранив ее на уровне 6%. Данный шаг в целом нейтрально отразился на настроениях участников торгов.

На предстоящей неделе участники торгов продолжат следить за «вирусным» новостным фоном, настроениями на зарубежных рынках, а также за событиями и заявлениям на рынке нефти. На наш взгляд, текущий рост на рынках носит крайне неустойчивый характер, повышенная неопределенность как в «вирусной» плоскости, так и на нефтяном рынке в ближайшее время продолжит препятствовать полноценному восстановлению рынков.

На будущей неделе выйдет ряд важных статданных. Во вторник в Германии, Великобритании и США выйдут предварительные производственные индексы PMI за март, в этот же день стоит обратить на февральские продажи новостроек в США, а также на недельные изменения запасов сырой нефти в Штатах по данным API.

В среду инвесторы получат оценку текущей ситуации в Германии и окончательный индекс делового климата IFO Германии за март. Также в середине недели будут опубликованы данные по базовым заказам на товары длительного пользования в феврале в США, по недельным запасам сырой нефти от американского Минэнерго.

В четверг станет известен общий объем программы QE Банка Англии, а в США выйдут оценки показателя ВВП за 4 квартал и февральское сальдо внешней торговли товарами. В пятницу стоит обратить внимание на объем прибыли в промышленности Китая в феврале и расходы физических лиц в США за тот же месяц.

Кроме того, на следующей неделе Qiwi, Фосагро и Транснефть опубликуют свои финансовые результаты за IV квартал и весь 2019 год.