После объявления ЦБ о сохранении ключевой ставки рост на отечественных фондовых площадках замедлился. Если в первой половине торгов РТС прибавлял до 8,5%, то после новостей от регулятора темпы упали ниже 6%. Центробанк дал рынку сигнал, что его не пугает возможное превышение инфляцией таргета. Банк России готов провести 2020 год в условиях скачка цен и вывести экономику на целевые 4% инфляции лишь в 2021-м. По тональности заявления видно, что ЦБ не закладывает новых негативных сценариев в связи с обвалом нефтяных цен и эпидемией, но в целом готовится к замедлению как российской, так и мировой экономики.

Так или иначе, сейчас РТС находится вблизи 950 пунктов, показывая сильный рост вторую сессию подряд. Уход выше 1000 пунктов при позитивной динамике в ценах на нефть мы закладываем на следующую неделю. При негативном сценарии РТС легко может снова опуститься ниже 800 пунктов. Ситуация по итогам недели показывает мощный отскок индекса от дна и намерение немного задержаться в диапазоне 920-980 пунктов.

Индекс Мосбиржи сегодня отставал по темпам роста от РТС на фоне укрепления рубля. Сейчас он прибавляет порядка 5%, не сумев удержаться выше 2400 пунктов. Мы не видим пока стимулов для преодоления этой планки. Вероятнее всего, неделя для индекса Мосбиржи завершится в пределах 2330-2390 пунктов.

Основным поводом для позитивной динамики на отечественном рынке стало превышение ценами на нефть $30, хотя удержаться выше этой отметке котировкам не удалось. Баррель подорожал почти на $2,5, или на 8,7%. Цена на нефть позитивно реагирует на стимулирующие меры ФРС для банков, которые фактически уже начали действовать: избыток ликвидности коснулся всех активов, включая нефть. Кроме того, администрация США готовится скупить излишки нефти в объеме 30 млн баррелей у производителей для пополнения резервов. Также с оптимизмом нефтяной рынок воспринял заявление Трампа о намерении вмешаться в ценовую войну между саудитами и Россией.

Мы ожидаем, что восстановление нефтяных котировок будет неровным. Запас роста на сегодня явно исчерпан (до $31 не хватило 6 центов). Ожидаем консолидации в пределах $27-30, откуда возможны новые просадки ниже $25. Среднесрочно нефть будет подниматься в диапазон $35-40. Но это мы уже увидим не ранее понедельника.