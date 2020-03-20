Последний торговый день недели — время для технической коррекции практически по всем инструментам на рынке. За последние 24 часа ФРС ввела поддержку фондов денежного рынка, ЕЦБ запустил программу выкупа облигаций, в то время как Банк Англии понизил учетную ставку до рекордного уровня 0,1%. И даже наш ЦБ не рискнул повысить ставку и более того — рассматривал вероятность ее понижения. Да, сегодня инвесторы пытаются перевести дух, прежде чем встретить очередную, скорее всего очень волатильную неделю на рынках. Все перечисленные действия создают хорошие возможности для краткосрочных спекуляций. При этом вполне очевидно, что глобальный разворот индексов произойдет еще не скоро.

В ближайшие недели компании начнут анонсировать свои прогнозы по будущим прибылям и убыткам, и это будет действительно дестабилизирующим событием для финансовых рынков. Любая озвученная надежда на более-менее стабильное прохождение периода вспышки коронавируса будет приводить к росту на десятки процентов, но и любое сомнение в финансовой устойчивости станет вести к такому же быстрому падению.

Принимая во внимание необычайно разрушительную природу пандемии, многие компании упреждают эти отчеты за первый квартал предварительными анонсами, в которых рассказывается, как будут выглядеть продажи и доходы. FedEx заявила, что приостанавливает прогнозы по прибыли, ранее L Brands отозвал прогноз прибыли, до этого United Airlines и Royal Caribbean также аннулировали свои прогнозы. И все ссылаются на беспрецедентную неопределенность, вызванную вспышкой инфекции.

Наиболее значимой для российского рынка остается динамика цен на нефть. Brent торгуется на уровне 28,62 доллара за баррель. Рост цен выше 30 долларов в первой половине дня на информации о том, что Дональд Трамп сможет выступить посредником в переговорах между Москвой и Эр-Риядом, практически исчерпал себя. А новым негативным фактором стали сообщения СМИ о том, что Владимир Путин не собирается вести переговоры с саудитами.

Европейские индексы и фьючерсы на индексы США также растеряли большую часть роста, наблюдавшегося в первой половины дня. Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 растет на 2,18%, FUTSE100 подрастает в Лондоне на 2,23%, DAX в Германии в плюсе на 3,89%, CAC40 растет на 4,4%. Фьючерс на индекс S&P500 прибавляет 2,5%.



