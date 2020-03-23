Российский рынок акций начал неделю со снижения основных индексов, реагируя на ухудшение внешних настроений и возвращение котировок нефти Brent в район $25. Рисковые активы и валюты развивающихся стран, в том числе российский рубль, сегодня находятся под давлением из-за сохраняющегося информационного негатива в отношении распространения коронавируса и обвального снижения деловой активности в связи с принимаемыми чрезвычайными мерами для борьбы с пандемией COVID-19. Кроме того, в настроениях участников торгов читаются опасения развития в начале апреля ценовой войны на нефтяном рынке.

Не обрадовали инвесторов и новости о том, что Сенат США не утвердил пакет мер по поддержке экономики в объеме $1,6 трлн, сегодня голосование пройдет повторно.

По нашему мнению, основной фокус внимания участников торгов в предстоящие дни будет сосредоточен на "вирусном" новостном фоне, сигналах со стороны регуляторов, властей и крупнейших нефтеэкспортеров. Также на рыночные настроения могут оказывать влияние макроэкономические данные. Так, завтра в Германии, Великобритании и США выйдут опережающие производственные индексы PMI за март, в четверг станет известен общий объем программы QE Банка Англии, а в США в этот день выйдет оценка ВВП за 4 квартал.

На наш взгляд, торги на рынке акций РФ на предстоящей неделе продолжат оставаться высоковолатильными, в основных валютных парах также продолжатся колебания с высокой амплитудой. Прогноз по индексу Мосбиржи на конец недели 2120-2320 пунктов, по курсу рубля к доллару — 79-82, к евро — 84-88.