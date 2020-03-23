Дивиденды – непозволительная роскошь для Boeing
Авиационному гиганту Boeing приходится идти на экстраординарные меры в условиях «идеального шторма», в который попала компания при приостановке полетов 737 MAX и текущих ограничений в авиационной и туристической отрасли.
Компания запросила поддержку у правительства на сумму $60 млрд, и одно это говорит о том, что Boeing самостоятельно не способен решать возникающие проблемы: выплачивать неустойки, поддерживать заказчиков и подрядчиков, платить дивиденды, бороться с грядущим многократным снижением выручки.
Решение о моратории на выплату дивидендов выглядит логичным. В любом случае поддерживать дивиденд на текущем уровне $8,22 на акцию невозможно. С учетом падения стоимости акций с уровней выше $300 до $95 и ниже, дивдоходность превысила 8,5%. Это непозволительная роскошь для Boeing.
На котировки также давит обнаружение новых дефектов самолетов марки 737 MAX, что в очередной раз отложит сроки возобновления полетов. Продлена остановка выкупа акций с рынка, что было последней надеждой инвесторов реализовать свои бумаги выше текущей рыночной цены. Глава компании и представитель совета директоров Дэвид Кэлхун отказался от получения зарплаты и части бонусов, что подчеркивает непростую внутрикорпоративную ситуацию.
Для нас очевидно, что, в случае если обсуждение мер поддержки с Конгрессом и Белым домом не приведет к результату, компания в долгосрочной перспективе может прекратить деятельность в существующем виде. Но вероятность помощи очень высока. Чиновники США разного уровня не раз говорили о системной значимости авиапроизводителя для экономики страны. Если решение будет принято, это поддержит Boeing, однако в краткосрочном периоде бумаги будут под давлением.
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