Минэкономразвития подготовило проект стратегии Российской Федерации по выбросам парниковых газов до 2050 г. Ниже представлены основные тезисы документа.

Документ предусматривает два основных сценария низкоуглеродного развития: базовый и агрессивный.

Согласно базовому сценарию, целевое значение объема выбросов парниковых газов составит две трети от уровня 1990 г., углеродоемкость российского ВВП должна снизиться на 9% к 2030 г. и на 48% к 2050 г. относительно текущего уровня.

В агрессивном сценарии предполагается сокращение выбросов парниковых газов на 40–50% уже к 2035 г. и достижение углеродной нейтральности «во второй половине 21 века», увеличение генерации на основе возобновляемых источников энергии, масштабная электрификация и цифровизация транспорта и технологических процессов, отказ от сплошных рубок лесов и реализация прочих масштабных мер.

В рамках стратеги планируется создать национальную систему мониторинга выбросов, не связанную с квотами по выбросам.

Мы считаем проект стратегии большим шагом России в рамках глобального вызова по сокращению выбросов углекислого газа. Исходя из предложений Минэкономразвития, страна должна выполнить масштабные цели и задачи – обязательный мониторинг выбросов и отчетность, поддержка генерации на основе возобновляемых источников энергии, углеродная нейтральность как одна из потенциальных целей, – которые являются передовыми практиками в этой области. Вместе с тем из проекта исключено обсуждавшееся ранее предложение об эмиссионных квотах – одном из наиболее эффективных фискальных инструментов для стимулирования сокращения выбросов. Помимо этого, в проекте стратегии установлена цель сократить выбросы к 2050 г. до двух третей от показателя 1990 г., которая уже почти достигнута, поскольку объем выбросов только углекислого газа в настоящий момент составляет 48% от упомянутого выше уровня.