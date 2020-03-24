Минэкономразвития подготовило стратегию по выбросам парниковых газов
Минэкономразвития подготовило проект стратегии Российской Федерации по выбросам парниковых газов до 2050 г. Ниже представлены основные тезисы документа.
Документ предусматривает два основных сценария низкоуглеродного развития: базовый и агрессивный.
Согласно базовому сценарию, целевое значение объема выбросов парниковых газов составит две трети от уровня 1990 г., углеродоемкость российского ВВП должна снизиться на 9% к 2030 г. и на 48% к 2050 г. относительно текущего уровня.
В агрессивном сценарии предполагается сокращение выбросов парниковых газов на 40–50% уже к 2035 г. и достижение углеродной нейтральности «во второй половине 21 века», увеличение генерации на основе возобновляемых источников энергии, масштабная электрификация и цифровизация транспорта и технологических процессов, отказ от сплошных рубок лесов и реализация прочих масштабных мер.
В рамках стратеги планируется создать национальную систему мониторинга выбросов, не связанную с квотами по выбросам.
Мы считаем проект стратегии большим шагом России в рамках глобального вызова по сокращению выбросов углекислого газа. Исходя из предложений Минэкономразвития, страна должна выполнить масштабные цели и задачи – обязательный мониторинг выбросов и отчетность, поддержка генерации на основе возобновляемых источников энергии, углеродная нейтральность как одна из потенциальных целей, – которые являются передовыми практиками в этой области. Вместе с тем из проекта исключено обсуждавшееся ранее предложение об эмиссионных квотах – одном из наиболее эффективных фискальных инструментов для стимулирования сокращения выбросов. Помимо этого, в проекте стратегии установлена цель сократить выбросы к 2050 г. до двух третей от показателя 1990 г., которая уже почти достигнута, поскольку объем выбросов только углекислого газа в настоящий момент составляет 48% от упомянутого выше уровня.
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