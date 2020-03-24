Денежный рынок: ставки возвращаются к нормальным уровням
В последние дни операции банков были сосредоточены вблизи уровня ключевой ставки. Ruonia о/н вернулась к отметке 5.90%, а вмененная ставка о/н свопа – к отметке 5.79%.
В ситуации с валютным свопом значительное влияние оказала нормализация ситуации с валютной ликвидностью на внешних рынках, в первую очередь, в Европе, где в конце прошлой недели ощущался острый дефицит долларовой ликвидности. Для рублевых депозитных ставок ключевой оказалась серия депозитных аукционов тонкой настройки от Банка России. С пятницы по сегодняшний день в формате тонкой настройки банки разместили порядка 605 млрд руб., доведя общий объем депозитов до 2.7 трлн руб.
Мы сомневаемся в том, что банки будут готовы пролонгировать весь объем депозитов на сегодняшнем недельном аукционе. В ближайшие дни предстоят выплаты по налогам – 25 и 30 марта – предполагаемым объемом 1.1-1.2 трлн руб., поэтому предложение средств может быть лимитировано 1.3-1.6 трлн руб. (1.9 трлн руб. неделей ранее). Для ставок фондирования данный фактор останется ключевым, и дисконты к ключевой ставке останутся минимальными.
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