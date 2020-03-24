Zoom может стать станет одним из основных бенефициров от перевода офисов в онлайн
Zoom, владеющая сервисом видеоконференций, привлекла к себе повышенный интерес инвесторов уже в первые дни распространения эпидемии в США. Она стала единственной компанией своего сегмента (IT-инструменты для удаленной работы), которая росла вопреки общему падению рынков. По итогам понедельника акции Zoom показали максимальный рост за одну сессию с лета 2019 года. Бумаги выросли на 22,22%, что в деловой прессе США назвали «магическим» числом.
Компания торгуется на NASDAQ с марта 2019 года, и за это время она подорожала на 263%, из которых 101% пришелся на период коронавирусной инфекции с последующим карантином и массовым уходом американцев на удаленную работу. Финансовые показатели Zoom за текущий квартал обещают стать рекордными. Количество скачиваний рабочего приложения удвоилось, прогноз по прибыли – увеличен почти на 70%.
По нашему мнению, инвесторам можно присмотреться к Zoom как к краткосрочной спекулятивной идее. В случае затяжной эпидемии она станет одним из основных бенефициров от перевода офисов в онлайн, по крайней мере пока конкуренты не доработают свои сервисы. Для долгосрочных целей мы не рекомендуем данную бумагу, поскольку в нее уже заложены высокие ожидания рынка. По нашей оценке в течение года акции Zoom могут корректироваться вниз с нынешних 156 долларов до более справедливых 105-110 долларов. В то же время недооцененными остаются бумаги основных конкурентов Zoom, которые имеют больше пространства для масштабирования: Skype (Micfosoft), Hangouts (Google), Webex Meetings (Cisco), FreeConferenceCall.
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