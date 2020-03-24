Сейчас мы наблюдаем одну из крупнейших в истории операций по фиксации прибыли с ее одновременным распределением в пользу акционеров. Ничего подобного на рынке еще не случалось, тем более в периоды кризисов. Японский SoftBank, остающийся крупнейшим инвестором Alibaba, купил около 30% компании 20 лет назад, когда проект был еще на стадии стартапа. Тогда эта доля стоила всего $20 млн, а сегодня оценивается примерно в $140 млрд. Основная часть бумаг была продана SoftBank еще год назад, чтобы компенсировать убытки от неприбыльных стартапов, и вот теперь инвестор окончательно выходит из Alibaba.

Ключевой момент в том, что продажа самого дорого актива SoftBank пойдет на выплаты рядовым акционерам в виде buyback. Всего компания планирует продать своих ценных бумаг и прибыльных подразделений на сумму свыше $40 млрд, и почти половину из них потратить на обратный выкуп собственных акций. Это действие сложно объяснить с точки зрения материальной выгоды. Здесь имеет место благородный жест в японском стиле: отблагодарить миноритарных инвесторов за то, что они были с SoftBank столько лет.

Рынок оценил предложение японского конгломерата как сигнал к активной скупке его акций. Только накануне был поставлен исторический рекорд по росту стоимости бумаг SoftBank внутри одного дня (более 18%), и вот сегодня мы видим новый рекорд – +21%. Отметим, что бумаги компании торгуются только на Токийской бирже и внебиржевом рынке. Акции Alibaba, напротив, накануне дешевели, теряя в пределах 3%. Ожидаем, что после открытия площадок США умеренный даунтренд в бумагах BABA продолжится.