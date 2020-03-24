В условиях сильного роста рынка сегодня, любая положительная новость отыгрывается вдвойне позитивно. Кроме того, рост усиливается закрытием коротких позиций, которых, судя по всему, было немалое количество. Фундаментальные факторы в текущей ситуации уступают место краткосрочным спекулятивным мотивам, однако новость о том, что JPM поднимает таргет, тоже повлияло на динамику. Долгосрочные прогнозы сейчас ненадежны, однако, если цена на никель, которая находится вблизи минимума с 2018 года, не пойдет ниже, то, на наш взгляд, стоит держать акции. Несмотря на снижение цены на металл и спроса со стороны стран-импортеров, рентабельность производства останется на высоком уровне, не менее 45% по показателю EBITDA, а обесценение рубля способствует поддержанию рентабельности. Размер дивиденда, по нашему мнению, не будет сокращаться в 2020 году по сравнению с прошлым годом.

С точки зрения среднесрочных оценок надо отметить, что выручка Норникеля по итогам 2019 г. выросла на 16% до $13,6 млрд, EBITDA – на 27% до $7,9 млрд, а чистая прибыль – на 95% до $5,96 млрд. Чистая прибыль заметно превысила наши сравнительно консервативные прогнозы. Причина — сравнительно активный рост цен на палладий и никель. Дефицит палладия в 2020 г. продолжит расти, и, по оценкам компании, он достигнет 0,9 млн унций против 0,55 млн унций в 2019 году.

Несмотря на прогнозируемое Норникелем снижение производства палладия в 2020 году на 7,5%, в целом — с учетом повышения в конце 2019 года стоимости производимых компанией металлов — информация о производстве платины и палладия Норникелем в 2019 году в рамках нашей модели транслируется в 4% повышение оценочной прибыли компании за 2020 год. При этом, ожидаемые компанией дивидендные выплаты по итогам 2019 года пока не пересмотрены, составляют 1222,6 на акцию или 6% к текущим ценам. Оценка целевой справедливой стоимости обыкновенной акции ПАО «ГМК «Норильский никель» составляет 23927,02 за штуку на конец 2020 года. Наши оценки консервативны, учитывают стабильные – по отношению к ценам на середину декабря 2019 года – цены на медь, палладий, никель и платину до конца 2020 года.