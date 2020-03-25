Суммарный объем сегодняшних платежей может превысить 1,1 трлн руб. Это поддержит сегодня спрос на ликвидность, и, вполне вероятно, ставки овернайт превысят уровень ключевой ставки. Судя по динамике ликвидности, во вторник платежи уже начались, но основная сумма должна быть проведена сегодня. При этом вчера корсчета опустились ниже 2,0 трлн руб. Таким образом, сегодня вполне может вырасти спрос на дополнительное фондирование. Уже вчера мы видели повышенный спрос на аукционах Казначейства. Также следует отметить, что с начала марта поступления по бюджетному каналу остаются сравнительно невысокими и отстают, например, от расходов февраля. Такая динамика в принципе неудивительна: в условиях, когда меры и объем антикризисной поддержки детально не утверждены, и есть значительный риск, что расходы бюджета по многим статьям в течение года придется сокращать, Минфин старается пока предоставлять финансирование в минимально возможном объеме, что и приводит к сокращению поступлений в банковскую систему по бюджетному каналу. Это повышает риски возникновения краткосрочного дефицита ликвидности в банковской системе, что будет отчасти поддержкой национальной валюте.

Предложение со стороны банков на недельном депозитном аукционе снизилось незначительно. Предложение на вчерашнем аукционе составило 1,67 трлн руб., это на 220 млрд руб. ниже, чем неделей назад. Дополнительный приток ликвидности сегодня обеспечит и возврат средств с депозитов тонкой настройки, сейчас на этих депозитах размещено 850 млрд руб. С учетом налоговых платежей сегодня и в понедельник следующей недели мы ждали более значительного сокращения предложения на недельном депозитном аукционе, несмотря на то что ЦБ отказался от проведения сегодня депозитного аукциона тонкой настройки. В начале же следующей недели, если расходы бюджета останутся сравнительно невысокими, может потребоваться аукцион репо тонкой настройки.