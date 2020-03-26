Цены на золото за последнюю неделю демонстрируют высокую волатильность, за которой стоят фундаментальные, спекулятивные и технические факторы. Их объединяет ухудшение ситуации в мировой экономике и на фондовых рынках на фоне пандемии коронавируса, а также в связи с этим ответная ультрамягкая политика Федрезерва. По нашему мнению, в условиях почти безграничного предоставления ликвидности и низких процентных ставок, период которых продлится достаточно долго, золото будет пользоваться спросом и способно оставаться привлекательным для инвестиций активом.

В среднесрочной перспективе золото сможет достигнуть уровня в 1983 долл./унц. Если смотреть более долгосрочную перспективу при серьезном ухудшении экономических условий в мировой экономике, то в случае подъема золота выше 2000 долл./унц, следующей целью движения вверх может стать отметка 2700 долл./унц.

Ценовая динамика

Снижение цен на золото на прошедшей неделе можно считать временным явлением, которое связано с желанием инвесторов покрыть свои убытки в других активах. Цены от пика 9 марта 2020г упали на 7,5%. При этом падение на рынке акций и сырьевых товаров было гораздо масштабнее (индексы MSCI EM и MSCI World потеряли около 30% от максимумов февраля). Стоимость золота резко упала и во время кризиса 2008г., несмотря на то, что теоретически металл должен был пользоваться спросом как защитный актив, поскольку все другие финансовые активы находились в свободном падении. В конце 2008 года просадка цен на золото составила 20% прежде, чем началось восстановление котировок.

В текущих условиях достаточная ликвидность на рынке золота означает, что продажа золотых запасов является относительно быстрым и беспроблемным способом привлечения денежных средств в случае необходимости. Как тогда, так и сейчас, действия ФРС – это поворотный момент для цен на золото. Весьма вероятно, по аналогии с финансовым кризисом 2008 года, золото взяло паузу для рывка, который в 2011 году привел к рекордным уровням (1921 долл./унц.). Текущие условия на финансовом рынке говорят в пользу развития подобного сценария.

Ключевые факторы для роста

1. Замедление деловой и потребительской активности один из факторов для роста цен на золото. В связи с ухудшением экономических перспектив и неопределенности драгоценный металл получит выгоду от покупок в качестве «защитного актива».

Введение масштабных карантинных мер для борьбы с распространением коронавируса COVID-19, а также неопределенность вокруг масштабов и сроков пандемии делают перспективы вхождения ведущих мировых экономик в продолжительную рецессию весьма вероятным сценарием. Текущие же предлагаемые фискальные послабления и стимулы со стороны властей США и Европы выглядят недостаточными, что усугубляет экономическую ситуацию.

Косвенно сигнализирует о масштабах экономического кризиса быстрое изменение отношения стоимости меди к золоту, которое в последний месяц снизилось до минимального за десять лет уровня.

Текущая ситуация в мировой экономике существенного отличается от кризиса 2008 года, что повлечет за собой более сильный ответ со стороны монетарных и фискальных органов и поспособствует взлету цен на золото.

2. Смягчение монетарной политики ведущими ЦБ (ультранизкие процентные ставки на примере ФРС) в полной мере может оказать поддержку золоту.

Снижение ФРС ключевой ставки до нуля и расширение программы количественного смягчения (неограниченный выкуп у банков казначейских облигаций США и ипотечных облигаций) вместе с новыми мерами по прямому кредитованию фирм показывает, что регулятор выходит за рамки поддержки ликвидности и предпринимает беспрецедентные меры. В текущих условиях золото имеет более низкую альтернативную стоимость, которая связана с владением беспроцентным активом.

Также снижение инфляционных ожиданий в США приводит к повышению спроса на долговые ценные бумаги, что, в свою очередь, ведет к падению реальных ставок, что является позитивным фактором для цен на золото.

Отметим, что действия ФРС снимают негативных эффект от снижения спроса на физическое золото в развивающихся странах, например, в Китае и Индии.

3. Распродажа на мировых фондовых рынках, которая наблюдалась в течение последних недель, привела к росту спроса на ликвидность и, как следствие, увеличению до максимумов за последние пять лет индекса доллара. Обратный эффект будет иметь программа количественного смягчения, под влиянием которой доллар будет слабеть, что окажет поддержку и промышленным, и драгоценным металлам.

4. Мы также отмечаем приток вложений в «золотые» ETF фонды, которые начали восстанавливаться после фазы снижения. Инвестиционный спрос на золото видим и в росте чистых денежных позиций со стороны профессиональных участников рынка в США.

Мы ожидаем, что вышеперечисленные факторы будут только набирать силу. Сценарий резкого замедления мировой и американской экономики становится базовым. Так, снижение ВВП США во 2 кв. по нашим оценкам может составить 22%, что будет добавлять волатильности на фондовых рынках и поддержит котировки золота.