Российский рынок продолжил отрицательную динамику, хотя темпы падения замедлились. Индекс РТС потерял половину капитализации почти за три месяца. Темпы обвала стали рекордными за долгое время. Акции российских компаний падают вследствие резкого снижения котировок на мировых сырьевых и фондовых площадках, а ослабление рубля усугубляет коррекцию.

Меры, предпринимаемые финансовыми и политическими властями для борьбы с разрастанием экономического кризиса, пока не в силах остановить падение рынков, хотя меры эти порой беспрецедентны. Так, ФРС объявила о нелимитированном выкупе активов, а ранее снизила ставку почти до нуля. Это должно способствовать быстрому возвращению рынков на траекторию роста.

Но помогать необходимо в первую очередь домохозяйствам и бизнесу. Из-за карантинных мер резко сокращаются объемы международных перевозок, розничных продаж товаров и услуг, закрываются многие предприятия. Статданные, которые показали бы глубину экономического кризиса, еще не вышли, но есть опасения, что их публикация вызовет новую волну падения на фондовых биржах.

Говорить о сроках восстановления российского фондового рынка преждевременно. На то, чтобы вернуть утраченные позиции, может уйти много месяцев. В принципе, на наш взгляд, формировать долгосрочные позиции с горизонтом инвестирования два-три года можно начинать уже сейчас. После глубокого кризиса в первую очередь отрастают акции компаний потребительского сектора, розничные банки, затем восстанавливаются котировки сырьевых гигантов, далее в рост идут бумаги телекомов и энергетиков.