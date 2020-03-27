Менеджмент Группы Тинькофф (TCS LI –ПОКУПАТЬ) поделился информацией о том, как перестраивается бизнес в свете текущей обстановки. Группа сообщила, что все возможные функции были переведены в облачные сервисы, за 10 дней на удаленный режим работы было переведено около 8 тыс. сотрудников (в дополнение к тем, кто изначально работал удаленно) – это составляет примерно 30% от среднего количества сотрудников за 2019 г. Таким образом, Группа указывает, что платформы остаются полностью операционными, также были разработаны различные сценарии развития внешней ситуации.

Сильная ликвидность и ограниченное влияние слабого рубля на достаточность капитала. Также менеджмент еще раз отметил, что Группа сохраняет сильные позиции по ликвидности – около 180 млрд руб. ликвидных средств (примерно 33% активов), примерно 70% текущих средств клиентов размещено в ликвидные инструменты, и поведение клиентов остается стабильным. Валютное фондирование банка захеджировано свопами, и более слабый рубль имеет ограниченное влияние на достаточность капитала из-за невысокой доли валютных активов, кроме того, у банка есть «вечный» суборд на 300 млн долл. Достаточность капитала Тинькофф Банка на 1 марта составляла 8,7%, 11,0% и 12,4% для Н1.1, Н1.2 и Н1.0 соответственно, Н1.1 и Н1.2 еще будут увеличены на аудированную прибыль.

Что касается качества активов, менеджмент указывает, что опережающие индикаторы должны будут показать ухудшение, но банк скорректировал политику выдач, чтобы сохранить положительный NPV по выданным кредитам. Давления на качество необеспеченных кредитов вряд ли удастся избежать, но Группа должна выиграть от последовательного роста диверсификации (в 2019 г. 33% выручки пришлось на некредитный бизнес, а доля обеспеченных кредитов в портфеле выросла до 15%).

Также среди мер реагирования – переменная часть операционных расходов, так, около 40% приходится на расходы по привлечению клиентов, которые можно достаточно быстро сократить. Бумаги Группы, как и другие банковские акции, последний месяц были под давлением и могут сохранять волатильность, но финансовое положение Группы, на наш взгляд, должно оставаться достаточно устойчивым.