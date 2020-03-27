В четверг снижение кривой ОФЗ продолжилось — доходность 5-летних ОФЗ снизилась на 13 б.п. – до 6,8% годовых, 10-летних ОФЗ – на 16 б.п. – до 7,05% годовых. Поводом для глобального оптимизма служат экстраординарные меры мировых Центробанков по вливанию ликвидности на рынки; при этом инвесторы пока игнорируют макростатистику и масштабы распространения эпидемии.

На текущей неделе мы обозначили цели по доходности ОФЗ (при стабильных ожиданиях сохранения ключевой ставки неизменной продолжительное время): 6,3%-6,5% годовых по 5-летним ОФЗ и 6,6%-6,8% годовых по 10-летним. На текущий момент потенциал снижения кривой составляет еще порядка 50-30 б.п. Вместе с тем, сегодня не исключаем сокращения длинных позиций на рынке после существенного роста за неделю.

Евробонды ЕМ в четверг продолжили рост котировок – доходность российской 10-летки снизилась еще на 10 б.п. – до 3,23% годовых; кредитнй спрэд сократился на 7 б.п. – до 239 б.п. Как мы отмечали накануне, улучшение внешней конъюнктуры за счет госстимулов США и монитарных мер ФРС, вероятно, позволит рассчитывать на восстановление кредитного спрэда до среднеисторических уровней – 180-200 б.п., что при текущем уровне UST соответствует доходности 2,7%-2,9% годовых.