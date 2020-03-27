Последние данные подтвердили, что выплата налогов не оказала серьезного давления на банки. Ставка RUONIA в среду составила 5,84%, ставка однодневного свопа вчера поднялась до 5,93%, таким образом однодневный базис остается около нуля. В течение 12 дней до конца текущего периода усреднения банкам необходимо держать на текущих счетах, по нашей оценке, около 1,9 трлн руб., при этом текущий остаток составляет 2,1 трлн руб. С учетом чистых поступлений из бюджета до конца периода усреднения на сумму 400–500 млрд руб. (и оттока из системы около 160 млрд руб. через продажи иностранной валюты) банки, по нашим расчетам, сохраняют комфортный уровень ликвидности, который даже позволяет Банку России продолжать проводить депозитные аукционы тонкой настройки. В любом случае, как мы полагаем, однодневные ставки останутся, по меньшей мере, на 20–30 бп ниже ключевой ставки, если Банк России не объявит о проведении аукционов тонкой настройки со значительными объемами.

Банки вновь не проявили интереса к однодневным операциям репо Казначейства, но при этом взяли 1,6 млрд долл. из предложенных 3 млрд долл. в рамках валютного депозита. Базисная кривая сместилась ниже на 12–16 бп, так как ставки по кросс-валютному свопу упали сильнее, чем по процентному свопу – на 20–25 бп против 6–9 бп за день. Кривая FRA продолжила снижение: ставки 3x6 и 9x12 в настоящий момент лишь на 18 бп и 23 бп превышают 3-месячную ставку Mosprime, при этом мы ожидаем сокращения спреда до нуля.