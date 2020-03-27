Фьючерсы на основные фондовые индексы США снижаются после трехдневного ралли – первого с февраля месяца. США обогнал Китай по количеству случаев заражения коронавирусом, и инвесторы ожидают дополнительных стимулов, так как пандемия тормозит экономическую активность и увеличивает расходы на здравоохранение. Стоит сказать пару слов про Китай, где корпоративные прибыли компаний за январь-февраль рухнули на 38,3% год к году, что сопоставимо с первым кварталом 2009 года, когда снижение составило 37,3%. А теперь Китай испытывает сложности с экспортом продукции, так как заказы из Европы и США резко снизились.

Однако наиболее шокирующей статистикой данной недели являются данные по обращениям за пособиями по безработице в США, продемонстрировавшие прирост до рекордных 3,28 млн американцев, поскольку предприятия закрываются, пытаясь снизить скорость распространения вируса. И хотя S&P500 после публикации данных взлетел на 6,24% на ожиданиях еще большего стимулирования, удар по реальному сектору нанесен достаточно сильный, а история со вспышкой коронавируса в США пока далека от разрешения.

Американские рынки откроются снижением в пределах 2%, волатильность будет оставаться достаточно высокой, часть спекулянтов постараются закрыть свои позиции на текущем трехдневном ралли. Такой же стратегии последует и часть крупных инвесторов, понимающих риски переноса позиций через эти выходные в текущих условиях. Никаких крупных корпоративных отчетов на пятницу не запланировано, поэтому ждать какой-то заметной поддержки рынкам со стороны новостного поля пока не приходится.



