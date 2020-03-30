Падение мирового спроса из-за введенных карантинных мер становится доминирующим и при этом затяжным фактором неопределенности для нефтяного рынка. Urals сегодня вновь торгуется ниже $19/барр., что должно в моменте вновь оказать давление на рубль. Даже любые новые договоренности стран ОПЕК+ в текущих обстоятельствах едва ли могут нивелировать потенциальный избыток предложения «черного золота». Безусловно, резкое ослабление рубля сдерживают продажи Банка России в рамках бюджетного правила. Тем не менее, снижение торговой активности на предстоящей неделе может вынудить пары USD/RUB и EUR/RUB торговаться вблизи верхних границ и без того широких диапазонов – 82 и 90, соответственно.