По данным НРД, в четверг-пятницу, когда на рынке ОФЗ наблюдалось восстановление, нерезиденты продолжили сокращать свои позиции. В четверг отток средств составил 36 млрд руб., в пятницу – 16 млрд руб. В пятницу самый значительный отток средств зарубежных инвесторов наблюдался из ОФЗ-26226 (-6 млрд руб.), ОФЗ-26212 и ОФЗ-26227 (-4 млрд руб.). С другой стороны, приток в ОФЗ-26207 составил 7 млрд руб.

Стоит отметить, что за период с 20 февраля общий отток средств достиг 350 млрд руб., что всего на 20 млрд меньше, чем было зафиксировано во время коррекции в апреле-июне 2018 г. Тем не менее, снижение рыночной доли нерезидентов остается сравнительно более умеренным – доля нерезидентов сократилась почти на 4 пп м/м против 8 пп в апреле-июне 2018 г. На прошлой неделе отток средств замедлился до 78 млрд руб. с 119 млрд руб. на предыдущей. Это позволяет предположить, что пик продаж иностранными инвесторами пройден. Даже с учетом восстановления котировок на прошлой неделе доходности ОФЗ по-прежнему остаются высокими: спреды на отрезках 2-10 лет и 5 —10 лет, а также спред между доходностью 10-летних ОФЗ и RUONIA находятся на уровнях конца 2018 г.

Мы полагаем, что в ближайшие месяцы ЦБ РФ не будет повышать ключевую ставку и может возобновить ее снижение в 2п20. Между тем техническую поддержку рынку ОФЗ, вероятнее всего, продолжит оказывать отсутствие предложения на первичном рынке.

Принимая это во внимание, на текущих уровнях доходностей мы по-прежнему считаем привлекательными длинные ОФЗ-ПД. Основной риск связан с возможной второй волной оттока средств из глобальных фондов, инвестирующих в развивающиеся рынки.