В марте в отсутствие серьезных перебоев в поставках шоки спроса на мировых рынках стали и сырья для ее производства продолжили оказывать давление на цены. Снижение цен на сырье, включая железную руду и лом, привело к тому, что цены на сталь в Китае в марте скорректировались на 8–11%. Большие складские запасы стальной продукции в Китае указывают на возможность дальнейшего снижения цен как на китайском рынке, так и в черноморском бассейне. Несмотря на резкое ослабление рубля, российские производители стали продолжили получать значительную ценовую премию на внутреннем рынке, и мы полагаем, что в апреле она может превысить 100 долл./т. В первую очередь от этого выигрывают компании с более высокой долей внутренних поставок – ММК и Северсталь.

Цены на сталь в черноморском бассейне снизились на 13–19%, снижение может продолжиться. В марте цены на горячекатаный рулон и слябы на условиях FOB Черное море снизились на 13–19%, что стало худшим результатом среди всех ключевых регионов отгрузки. Таким образом, негативный эффект, связанный со снижением цен в Китае и замедление европейского и турецкого рынков, начал проявляться и здесь. На наш взгляд, в апреле снижение вполне может продолжиться, учитывая, что даже текущая цена горячекатаного рулона на условиях FOB Черное море (420 долл./т) предлагает премию в 10 долл./т к поставкам на условиях FOB Китай – против среднего дисконта в 30 долл./т в 2019 г. Цена горячекатаного рулона на внутреннем рынке Турции в марте снизилась лишь на 5%, до 485 долл./т, но учитывая снижение цен FOB Черное море, в апреле мы можем увидеть догоняющее снижение цен и на турецком рынке.

Внутренняя премия на горячекатаный рулон сохраняется, может превысить 100 долл./т в апреле. На фоне снижения цен на нефть в марте рубль ослаб относительно доллара на 19%. Соответствующим образом снизились и цены на российское сырье, которые, как правило, устанавливаются в рамках месячных или квартальных контрактов. Однако благодаря ранее объявленному повышению цен внутренние цены на горячекатаный рулон и арматуру снизились немного меньше – на 14% и 17% соответственно. На конец марта внутренняя цена на горячекатаный рулон составила 460 долл./т, что предполагает премию в 71 долл./т к экспортной цене. Однако, учитывая уже объявленное 2–3%-е повышение цен на апрель и продолжающееся снижение экспортных цен, мы полагаем, что в апреле премия внутреннего рынка может превысить 100 долл./т. Разница в ценах на горячеоцинкованную сталь и холоднокатаный рулон остается пониженной, но может начать расти с началом строительного сезона.

Спрос на сталь в России в 1к20 останется высоким; последствия карантина станут заметны во 2к20. После 12%-го январского скачка в феврале потребление стали в России выросло на 5% г/г. Последствия введения в России жестких карантинных мер станут заметны только в апреле, так что по итогам 1к20 уровень спроса вполне может оказаться весьма значительным. Что касается перспектив на апрель–май, то они выглядят неопределенно. По данным Metal Expert, сочетание больших запасов продукции на складах трейдеров и снижения экономической активности может обернуться 25%-м (г/г) падением спроса на сталь в ближайшие два месяца.

Нацпроекты: медленное начало года. В январе государственные расходы в рамках инфраструктурных нацпроектов заметно сократились по сравнению с максимумами 2019 г., составив всего 8 млрд руб. – на 42% ниже сезонно-скорректированного уровня. Не исключено, что по итогам февраля мы увидим некоторое повышение активности в этом плане, связанное с принятием мер по минимизации экономических последствий коронавируса. Однако и в марте, и по итогам 2к20 эти расходы, скорее всего, окажутся ниже плана.