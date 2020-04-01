На мировом рынке алмазов начала сказываться вспышка коронавируса, которая в марте распространилась за пределы Китая: пандемия уже заставила De Beers отменить апрельский Сайт. Перебои в поставках алмазного сырья нарастают и могут усилиться в связи с закупкой алмазов Гохраном у Алросы, однако резкое сокращение спроса в розничном секторе в США и Европе может более чем компенсировать эту тенденцию в ближайшие месяцы.

Слабые продажи алмазов в марте, ожидается падение почти до нуля в апреле. Во 2-м цикле продаж De Beers (Сайт состоялся в конце февраля) объем реализации снизился на 28% г/г, до 355 млн долл. – это на 41% ниже нормального значения для данного цикла, а также минимум с 2009 г. Продажи Алросы в феврале не изменились в годовом сопоставлении, несмотря на слабую базу сравнения прошлого года (на 24% ниже нормы для февраля). Между тем De Beers решила отменить 3-й Сайт (90% общего объема продаж за месяц) в конце марта в Ботсване из-за распространения коронавируса. Как мы полагаем, это решение также отражает низкий спрос со стороны ограночного сегмента и, как следствие, может повлиять на предстоящую торговую сессию Алросы (6–10 апреля).

Из-за перебоев производства предложение алмазного сырья в 2020 г. может быть на 2,5% ниже прогноза. На настоящий момент карантинные меры затронули производства общей мощностью 16 млн каратов в год. Предприятия остановлены на сроки от 21 дня до 4 месяцев, в результате чего объем производства может сократиться на 3–4 млн каратов (2,5% прогнозного предложения на мировом рынке алмазов в 2020 г.). К тому же давление на предложение может оказать потенциальная закупка Гохраном алмазов у Алросы, однако этот вопрос пока обсуждается и окончательное решение не принято.

Экспорт бриллиантов из Индии в феврале упал вдвое. Хотя импорт алмазов в феврале увеличился на 11% г/г в стоимостном выражении, чистый экспорт бриллиантов упал на рекордную величину – 50% г/г, до уровней 2015 г. Распространение коронавируса в западных странах в марте и 21-дневный общенациональный карантин, введенный в Индии с 25 марта, дают основания предполагать резкое сокращение объемов торговли бриллиантами в стране в марте–апреле.

Объемы продаж искусственных алмазов в Индии продолжают увеличиваться. В отличие от природных алмазов, сегмент искусственных камней в феврале показал сильный рост импорта и экспорта, хотя размер этого сегмента по-прежнему незначителен – лишь 3% от объема бизнеса с природными алмазами.

Розничные продажи пострадали из-за эпидемии в Китае и еще сократятся из-за карантинов в западных странах. Розничный сектор в марте сильно пострадал, поскольку многие страны за исключением Китая ввели карантины на своих территориях, ограничив передвижение населения. В США ювелирные сети (в том числе Signet) решили временно закрыть свои магазины. Экономическая активность в Китае начала восстанавливаться, однако сеть Chow Tai Fook уже сообщила о падении продаж почти на 50% в январе–феврале.

Главные темы апреля. Операционные результаты алмазодобывающих компаний за 1к20, данные о торговле алмазами в Индии за март, новости о карантинных мерах в связи с пандемией коронавируса.



