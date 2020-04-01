Рынки могут начать переход к восстановлению с конца апреля
Курс российского рубля за первый квартал 2020 года продемонстрировал ослабление более чем на 21% до уровней, близких к 79 рублей за доллар. В свою очередь фондовый индекс российского рынка MSCI Russia с начала года потерял в стоимости более 34%. Что ожидает рынки во втором квартале?
По нашим оценкам, устойчивое восстановление рынков видится возможным лишь после того, как в стоимости активов в полной мере будет учтен масштаб провала мировой экономики, а также появятся релевантные оценки завершения активной фазы вирусного распространения в мире. Фактически стабилизация рынков и переход к восстановлению видятся возможными в перспективе конца апреля-в мае, если участники рынка смогут «заложиться» на то, что в июне-июле давление со стороны вирусной пандемии на мировую экономику пойдет на спад.
В перспективе ближайших двух месяцев мы не исключаем возобновления снижения рынков – вирусное распространения все еще не достигло своего пика в основных экономических регионах мира. В этих условиях рыночные настроения будут оставаться изменчивыми, а при выходе новых порций негативной макростатистики, например, по США и Европе, инвесторы могут возвращаться к распродажам.
Заметим, что на данный момент часть проблем с рыночной ликвидностью решена за счет беспрецедентных мер поддержки со стороны мировых центробанков. Однако столь масштабные усилия монетарных властей могут указать на то, что де-факто потенциал расширения монетарной поддержки рынков в случае новых спадов сейчас почти исчерпан.
Ослабление рубля продолжает сдерживаться действиями ЦБ РФ по продаже валюты на рынке – текущие объемы продаж превышают уровень в $200 млн в день. На наш взгляд, данные действия регулятора сейчас являются основным фактором поддержки курса рубля.
Тем не менее мы в перспективе апреля мы не исключаем возможностей временного выхода нефти на уровни ниже 20$. При столь низкой ценовой конъюнктуре в нефти (на уровнях 18-23$), давление на рублевую валюту будет усиливаться, курс рубля будет тяготеть к уровням 80-80,5 рублей за доллар. Также, если такая ценовая конъюнктура в нефти будет наблюдаться одновременно с возобновлением снижения глобальных рынков, курс рубля может ослабляться до уровней 82 и ниже.
В нефти, при возможностях временных спадов ниже 20$, мы ожидаем движения цен в широком диапазоне 18-27$. В случае реализации негативных сценариев и возвращения на фондовые площадки новых волн российские рынки могут потенциально снижаться до уровней 2100-2200 пунктов по индексу Мосбиржи и 800-850 пунктов — по РТС.
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