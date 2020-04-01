Заявления Д.Трампа часто очень противоречивы. Ещё некоторое время назад он заявлял, что низкие цены на нефть – это очень хорошо для потребителей и экономики и распорядился: «Учитывая нынешние цены на нефть, я поручил министру энергетики купить за очень выгодную цену большие объемы сырой нефти. Она будет храниться в США и станет стратегическим запасом». Но как и по многим другим экономическим вопросам президенту пришлось корректировать свою позицию, в данном случае под влиянием сильного нефтегазового лобби Exxon Mobil Corporation (XOM), Chevron Corporation (CVX) и др.

Стоит подчеркнуть, что в новом заявлении Д. Трампа относительно некого участия в переговорном процессе, нет намека на то, что США каким-то образом будут участвовать в расширенном составе ОПЕК+. Выгода США может заключаться в том, чтобы «помирить» Россию и Саудовскую Аравию, возможно выступить посредником в переговорах.

Даже с учетом того, что добыча в США сократится за счёт действия рыночных механизмов, маловероятно, что американская сторона решится закреплять на бумаге конкретный уровень добычи в стране.

Важным моментом для начала переговорного процесса стал телефонный контакт 31 марта российского министра энергетики Александра Новака и министр энергетики США Дэна Бруйетта. Обсуждение взаимодействия между крупными производителями и потребителями энергоресурсов поможет в будущем избежать передела рынков сбыта и торговой войны «на выживание» между основными экспортерами.

Не совсем понятно, готова ли Россия к такого рода переговорам и особенно к договоренностям с США. Слишком велик навес санкционного режима, снятие которого является условием развития торговых и дипломатических отношений с США. Возможно, российскую сторону смогут заинтересовать гарантии отсутствия расширения санкций и снятие ограничений в отношении газовой отрасли.

Считаем, что переломить тренд на нефтяном рынке будет крайне сложно, учитывая текущее мировое сокращение потребления более чем на 20 млн баррелей/сутки. Однако США в торговой схватке России и Саудовской Аравии могут стать связующим звеном для начала переговоров.