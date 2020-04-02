Новости о продлении карантина будут ограничивать аппетит к риску ЕМ
В среду российские облигации оказались под давлением продавцов на фоне ослабления аппетита к риску на глобальных рынках. Доходность Russia`29 выросла на 6 б.п. – до 3,48% годовых. Доходность 10-летних ОФЗ выросла на 5 б.п. – до 6,80% годовых. Оптимизм инвесторов, который наблюдался во вторник после публикации данных по росту деловой активности в Китае, довольно быстро иссяк. Опубликованные данные по замедлению активности в производственном секторе Европы, а также усиливающаяся волна понижения кредитных рейтингов корпоративных и суверенных заемщиков провоцировали продажи еврооблигаций и локальных бондов ЕМ. Суверенные 10-летние евробонды Индонезии, ЮАР, Бразилии, Мексики, Колумбии выросли в доходности на 8 – 35 б.п. Хуже рынка выглядели евробонды Турции, которые выросли в доходности до 8,92% годовых (+52 б.п.).
Новости о продлении карантина в европейских странах, а также ухудшение прогнозов по темпам роста мировой экономики в 2020 г. в ближайшее время будут ограничивать аппетит к риску ЕМ.
По данным НРД, в марте нерезиденты продали ОФЗ на 278 млрд руб., что стало рекордным месячным оттоком. В апреле продажи ОФЗ нерезидентами могут продолжиться, на этом фоне доходность 10-летних ОФЗ может уйти выше 7,0% годовых.
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