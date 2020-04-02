Разрешение отказаться от покупки алмазов отрицательно скажется на котировках "Алросы"
АЛРОСА разрешила долгосрочным клиентам отказаться от покупки алмазов в апреле или перенести срок покупки. Также компания проведет апрельскую торговую сессию без ограничений по выкупу алмазного сырья. Данные меры отражают серьезное давление на отрасль со стороны спроса. Апрельские продажи покажут слабую динамику – негативно для котировок.
Чистый импорт алмазов в Индию вырос на 11% в феврале 2020 г. по сравнению с февралем 2019 г. При этом экспорт ограненных алмазов из Индии упал на 41%. Индийские огранщики наращивают запасы, что отрицательно скажется на будущих закупках алмазного сырья. Негатив для АЛРОСА.
Продажи ювелирных изделий в Гонконге упали на 79% в феврале. Lucara Diamond объявила об угрозе срыва аукционов и серьезном снижении цен реализации из-за коронавируса. В то же время, Gem Diamonds заявила об успешной реализации партии крупных алмазов, спрос на которые, по словам компании, не ослаб даже во время эпидемии.
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