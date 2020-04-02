Объемы погрузки упали на 5,5%, грузооборот – на 7,3%. Согласно предварительным данным, в марте объемы погрузки на сети РЖД сократились на 5,5% (здесь и далее – год к году) до 107 млн т, а грузооборот – на 7,3% до 215 млрд ткм. В 1 кв. 2020 г. объемы погрузки уменьшились на 3,8% до 307 млн т, а грузооборот – на 4,7% до 622 млрд ткм.

Погрузка угля, основного груза РЖД, снизилась на 10%. В 1 кв. 2020 г. объемы погрузки угля сократились (без корректировки на дополнительный день в високосном 2020 г.) на 10% до 87 млн т, нефти и нефтепродуктов – на 3% до 59 млн т, черных металлов – на 7% до 18 млн т, зерна – на 6% до 5,7 млн т. В то же время некоторые типы грузов показали положительную динамику в 1 кв. 2020 г.: объемы погрузки железной руды выросли на 1,5% до 30 млн т, строительных грузов – на 6% до 29 млн т, а минеральных удобрений остались примерно на уровне 1 кв. 2019 г. – 16 млн т.

Темпы снижения увеличились в марте. Одной из причин снижения объемов погрузки угля стало сокращение спроса в Европе, тогда как на перевозки угля в направлении дальневосточных портов повлияли ограничения пропускной способности инфраструктуры РЖД в этом направлении. После снижения в прошлом году объемов погрузки на сети РЖД на 0,9% в 1 кв. 2020 г. спад продолжился, причем темпы снижения увеличились в марте. Во 2 кв. 2020 г. негативный тренд неминуемо сохранится в связи с падением деловой активности из-за пандемии коронавируса. Ранее компания сообщала об ожидании снижения погрузки на 5%. Восстановление промпроизводства в Китае может несколько поддержать грузооборот сырьевых грузов в восточном направлении.