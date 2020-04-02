Финансовые власти в России накопили большой опыт прохождения внешних шоков
В базовом сценарии мы ожидаем, что в апреле курс рубля будет колебаться в диапазоне 77-82 к доллару и 84-90 — к евро.
Основная угроза для рубля сейчас исходит со стороны рынка нефти из-за возросшей корреляции рубля и нефти при ценах Brent ниже $30. Если в апреле слабость нефтяного рынка сохранится, курс рубля будет тяготеть к верхней границе, к отметке 80-82 к доллару и 89-91 к евро.
Сейчас рынком нефти руководит спрос, который резко сжался из-за карантинных мер против пандемии коронавируса. По разным оценкам, в апреле мировой спрос на нефть может упасть на 20-30 млн баррелей в сутки. Это 20-30% глобального потребления.
В апреле, как ожидается, карантинные меры будут сохраняться в большинстве крупнейших экономик. В США ограничительные меры продлены до 30 апреля. Пик смертности, как ожидается, наступит через 2 недели. К середине апреля по основным европейским странам должен произойти перелом экспоненциальной кривой роста заболевания.
Некоторую поддержку нефтяному рынку могут оказать договоренности между крупнейшими производителями нефти о совместном сокращении добычи. Россия, США и Саудовская Аравия начали консультации о мерах стабилизации нефтяного рынка. Отметим, что в апреле мировая добыча нефти будет падать из-за сжатия спроса и низких цен, независимо от договоренностей стран ОПЕК+ и США.
В случае принятия нового соглашения между ОПЕК+ и США, а также замедления числа роста инфицированных вирусом в мире, к концу апреля курс рубля может окрепнуть до 75-77 в паре с долларом и 82-84 в паре с евро.
Кроме того, в условиях сокращения профицита текущего счета из-за падения цен на нефть, динамика курса рубля будет во многом определяться поведением иностранных инвесторов в отношении российских активов. Мы не ожидаем большого оттока иностранного капитала с российского рынка в апреле. В пользу российских активов выступают высокие рублевые процентные ставки, накопленные внушительные золотовалютные резервы, низкий долг, сбалансированная бюджетная и монетарная политика. Также поддержку мировым рынкам будут оказывать колоссальные вливания ликвидности от мировых Центробанков, в первую очередь ФРС и ЕЦБ.
Наконец, сдерживать ослабление рубля будут валютные интервенции со стороны ЦБ и Минфина. Напомним, что при цене Urals ниже $25, Банк России продает валюту из ФНБ в рамках сделки по покупке Сбербанка. Кроме этого, в рамках бюджетного правила Минфин продает валюту при цене Urals ниже $42,3. Отметим, что финансовые власти в России накопили большой опыт прохождения внешних шоков. При этом российская экономика и банковская система за последние годы адаптировалась к резкому изменению внешних условий.
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