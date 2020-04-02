Грузооборот железнодорожного транспорта: март – самое большое падение за семь лет
Объемы перевозки грузов по железной дороге в марте сократились на 6 млн т (на 6% г/г), до 107 млн т., – это самое большое падение с 2013 г. Объемы перевозки угля уменьшились на 5 млн т (14% г/г) – до 29 млн т, металлов и нефти – на 1 млн т, до 20 млн т в обоих сегментах (на 6% и 5% соответственно). Как мы полагаем, значительное падение объемов обусловлено снижением экспорта в связи с сокращением потребления из-за пандемии коронавируса. Учитывая слабые фундаментальные факторы, ставки аренды полувагонов опустились на 8% м/м, до 1100 руб./сут. Ставки аренды наливных цистерн остались на уровне 1125 руб./сут. РЖД предполагает в апреле сокращение объемов в целом на 5% г/г. Мы отмечаем риски для этого прогноза, связанные с падением спроса на сырье и материалы из-за вспышки коронавируса в Европе и России.
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