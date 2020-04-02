Когда ждать роста американского рынка
Пока большинство населения, надев маски и резиновые перчатки, ждет экономический апокалипсис и конец света, на финансовом рынке в США наблюдается самый настоящий ренессанс ликвидности. Ее столько много, что вчера на аукционе репо овернайт ФРБ Нью-Йорка не получил ни одной заявки. Ставки на межбанке нулевые, а иногда уходят в отрицательную зону, аналогичная ситуация с доходностями коротких казначейских облигаций. Избыточные резервы банков достигли 1.9 трлн долларов. Баланс ФРС превысил 5 трлн долл. Деньги никому не нужны. Нужны активы, поэтому растут операции обратного репо, вчера объем был 200 млрд долл. Но пока страх заставляет искать качество. Как только появится хоть одна позитивная новость из США по динамике вируса, боюсь даже представить, что будет с американскими акациями, они улетят в небо как ангелы с фресок Рафаэля.
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