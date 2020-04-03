Фактор американского президента оказал лишь краткосрочный эффект. Баррель Brent на мгновенье подорожал до $36 на заявлениях Д.Трампа о готовности России и Саудовской Аравии сократить добычу на 10-15 млн барр. Однако позже цена откатилась к $28/барр. из-за частичного опровержения информации сторонами.

Такие объемы выглядят критичными для двух стран (совокупная добыча ок. 23 млн барр./день), столь масштабное сокращение невозможно без вовлечения всех нефтедобывающих стран.