Индекс Мосбиржи на предстоящей неделе сформируется в диапазоне 2360-2630 пунктов
Российский рынок акций проводит завершающую сессию торговой недели в приподнятом настроении. Сигналы со стороны крупнейших нефтеэкспортеров продолжают будоражить инвесторов. С одной стороны, вербальные посылы президента США Трампа о сокращении добычи на 15 млн б/с, которые накануне подхлестнули спекулятивный рост котировок "черного золота", по целому ряду причин представляются малореалистичными.
С другой стороны, сообщения о созыве экстренной встречи ОПЕК+ указывают на готовность сторон вернуться за стол переговоров, что означает шанс на достижение потенциальных компромиссных решений, нацеленных на рыночную стабилизацию.
При этом, на наш взгляд, для всей группы рисковых активов включая рублевые, ключевой на предстоящей неделе останется тема распространения пандемии и потенциального ущерба от сложившейся ситуации для мировой экономики. Конец недели принес нам неутешительную круглую цифру в 1 млн заболевших и рекорд по количеству зараженных за день (80,6 тыс. человек). Внимание инвесторов продолжит концентрироваться на новостных сводках с вирусного "фронта".
В то же время ожидания по стартующему вскоре сезону корпоративной отчетности в США могут начать давить на настроения инвесторов за океаном, что может добавить общерыночной неуверенности.
Следующая неделя будет ознаменована очередной порцией макроэкономической статистики, способной повлиять на рыночные настроения. Так, в понедельник и вторник стоит отметить статистику по Германии за февраль — объемы производственных заказов и промышленного производства. Кроме того, из данных вторника выделим число открытых в феврале вакансий на рынке труда JOLTS.
В среду традиционно обратим внимание на недельные изменения запасов сырой нефти от EIA, в четверг выйдут данные по февральскому сальдо торгового баланса Германии, большой блок данных по экономике Великобритании. Также в этот день ожидается публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике. В пятницу, 10 апреля, прозвучат данные по инфляции в США за минувший месяц.
В России на будущей неделе, как ожидается, финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2019 г.опубликует АФК Система, Сбербанк — финансовую отчетность по РСБУ за март 2020 г. В свою очередь АЛРОСА опубликует результаты продаж за март 2020 г. Операционные результаты за март и I квартал 2020 г. также может онародовать Черкизово.
По нашим оценкам, индекс Мосбиржи на предстоящей неделе сформируется в диапазоне 2360-2630 пунктов.
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