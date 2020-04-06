Российские генерирующие компании обратились к министру энергетики Александру Новаку с просьбой оказать поддержку в связи с ожидаемыми в период пандемии неплатежами. Согласно документу, компании обеспечивают бесперебойное энергоснабжение, предоставляют большое количество рабочих мест и по сути являются системообразующими предприятиями. Между тем, учитывая обсуждаемые в настоящее время меры (такие как отмена штрафов и пеней за неплатежи и т. д.), компании предполагают увеличение неплатежей, что может оказать давление на финансовые показатели.

Платежная дисциплина – важный фактор для генерирующих компаний, поскольку увеличение дебиторской задолженности (особенно в момент потенциальной активизации банкротств) неизбежно приведет к росту безнадежного долга, что, в свою очередь, не позволит компаниям наращивать прибыль и, как следствие, дивиденды. Мы приводим оценки чувствительности чистой прибыли и дивидендной доходности к увеличению резервов по безнадежному долгу. В рамках модели мы рассматриваем возможность неплатежей в течение двух месяцев и анализируем сценарии со списанием от 10 до 50% этих неплатежей. Исходя из наших расчетов, наибольшие риски несут Русгидро и Мосэнерго, чистая прибыль которых в худшем сценарии будет на 20–30% ниже нашего базового прогноза, а в наименьшей степени пострадают Юнипро и ОГК-2. Что касается дивидендов, они останутся на прежнем уровне у Юнипро, Энел Россия и Русгидро, поскольку у первых двух компаний выплаты зафиксированы действующей политикой, а Русгидро из-за установленного минимума по дивидендам, равного среднему за последние три года. Наибольшие потери в части дивидендов понесут держатели акций Мосэнерго.