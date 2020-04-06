Глобальные рынки показали разнонаправленную динамику на фоне сообщений о внеплановой встрече ОПЕК+ и обнародованной статистики по американскому рынку труда. Американский индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 2,1%, европейский Stoxx Europe 600 потерял 0,6%, индекс развивающихся стран MSCI EM отступил на 1,3%. Ключевые рынки АТР также показали снижение: японский Nikkei 225 – на 11,3%, китайский Shanghai Composite – на 0,3%.

По данным Минтруда, безработица в США в марте достигла 4,4% по сравнению с 3,5% в феврале (рекордный взлет за последние 45 лет). Число рабочих мест в несельскохозяйственной отрасли снизилось на 701 тыс., сократившись впервые за последние 9 лет. Новости о распространении коронавируса остаются неутешительными. Количество инфицированных в мире превысило 1 млн человек, причем большая часть заболевших приходится на США. Очевидно, что масштабы потерь в экономике будут более понятны после снижения распространения эпидемии. Пока пик заболеваемости не пройден, рынки будут демонстрировать повышенную волатильность.

Российский рынок

Российский рынок акций завершил минувшую неделю ощутимым ростом. Позитивный настрой был обусловлен ралли в нефтяных котировках на ожиданиях нового соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи. За неделю индекс РТС прибавил 9,9%, номинируемый в рублях индекс МосБиржи вырос на 7,1%. Национальная валюта подорожала на 2,9% относительно американского доллара.

Российский рынок двигался по восходящей траектории на росте нефти, и мы ожидаем его консолидации.

Нефть

Ралли на рынке нефти (Brent подскочила в цене за неделю на 36,8%) обусловили сообщения о том, что США, Россия и Саудовская Аравия могут договориться о снижении суточной добычи как минимум на 10 млн барр. Поводом для оптимизма также стало заявление российского президента В. Путина о готовности присоединиться к новому соглашению. По его словам, Россия готова объединить усилия и сократить добычу вместе с ОПЕК и США.

Однако после встречи в пятницу президента США Д. Трампа и глав крупнейших американских нефтяных компаний, по итогам которой ожидались свидетельства возможного ограничения нефтедобычи, ослабли надежды на сотрудничество американских нефтяников с другими нефтедобывающими странами. Трамп заявил, что решение проблемы оставляет на усмотрение «свободного рынка», а выход из нефтяного конфликта Саудовская Аравия и Россия должны найти сами. Кроме того, он пригрозил введением пошлин на импорт нефти в США. После чего запланированная встреча ОПЕК и ее союзников по вопросу возможного сокращения нефтедобычи была перенесена с 6 на 9 апреля, а в отношениях Саудовской Аравии и России сохранилась напряженность.