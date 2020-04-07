"Аэрофлот" подошел к очередной цели коррекции
В лидерах роста к середине дня пребывали обыкновенные и привилегированные акции Мечела (+7,17% и +6,80% соответственно) и бумаги Аэрофлота (+5,72%). В лидерах снижения были гдр X5 Retail Group (-1,24%) и акции ПИК (-0,79%).
Акции Аэрофлота во вторник выглядят лучше рынка и подошли к очередной цели среднесрочной коррекции 80 руб. (верхняя полоса Боллинджера дневного графика). ADX говорит о преобладании восходящего тренда умеренной силы – у важного сопротивления нельзя исключать некоторой фиксации прибыли. В то же время, пока акции расположены выше 68,50 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика), основной тренд по ним остается восходящим, а при способности удержаться выше 80 руб. можно ожидать скачка в район 90 руб.
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