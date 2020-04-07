Минфин "протестирует" рынок
Мы не видим сейчас большого спроса на ОФЗ, шаг Минфина, скорее – «проба рынка». Рубль укрепился на фоне роста цены на нефть, но тенденция не кажется устойчивой даже в краткосрочном плане. Инфляция выросла на 2,6%, низкий рост отражает падение потребительского спроса. По мере снятия карантина спрос будет увеличиваться, а приток валюты от экспорта будет зависеть от цены на сырье и объемов. Если экономика не проявит симптомов оздоровления через месяц, инфляция будет расти, в том числе за счет роста цен на продовольствие. В свою очередь, ЦБ пока не обозначил направлений кредитно-денежной политики на ближайшую перспективу. Это означает, что покупка ОФЗ – высокоспекулятивная стратегия. В случае снижения ставки (вероятность этого, на наш взгляд, снижается) покупатели ОФЗ выиграют. Но в условиях высокой волатильности рубля, доходность такой операции может стать отрицательной. Минфин на этот случай пробует три разных вида бумаг – фиксы, флоатеры и линкеры, на мой взгляд, самая безопасная стратегия сейчас – это линкеры. Однако, премия предлагаемого выпуска к аналогичному 3 летнему всего 0,1 п.п, что, на мой взгляд, не впечатлит инвесторов. Чтобы разместить бумаги Минфину придется дать премию к рынку в размере 0,1 п.п. и выше, на что ведомство, возможно, не пойдет. Я не исключаю, что аукционы не состоятся или объем бумаг будет минимальным, менее 1 млрд руб.
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