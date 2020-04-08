Amazon Shipping – это отдельный сервис внутри компании, который занимается доставкой посылок от сторонних магазинов их клиентам. Данное подразделение было прямым конкурентом классических транспортных служб доставки, таких как UPS и FedEx, а также Почтовой службы США. Amazon Shipping до сегодняшнего дня находился в стадии венчурного проекта, он успел охватить лишь несколько городов США, из крупных – только Лос-Анджелес. Его доля на рынке, вероятно, не превышала 1-2%. Amazon сообщает, что с 1 июня перебросит персонал Amazon Shipping на отгрузку товаров, проданных через сайт. Что вполне логично: из-за нехватки рабочих рук компания в прошлом месяце решила нанять рекордное число дополнительных сотрудников – 100 тысяч человек.

Решение закрыть Amazon Shipping может быть позитивным как для самой Amazon, так и ее нынешних конкурентов из сегмента курьерской доставки. Несмотря на схожесть процессов, бизнес онлайн-гиганта в основном заточен на экспресс-услуги в рамках продажи и поставки товара за 1 день, а почтовые сервисы обслуживают в основном сегмент трансграничных и внутрифедеральных посылок, где низкая цена важнее срока. Собственно поэтому мы видим, что акции Amazon на премаркете почти никак не отреагировали на событие, в то время как UPS и FedEx растут до 3,5%.

Мы не исключаем, что Amazon уже в этом году вернется к идее развития длинной доставки от сторонних продавцов. Но в данный момент для компании это направление неактуально. Основной бизнес Amazon – продажа повседневных товаров с доставкой день-в-день – сейчас испытывает напряжение. Даже клиенты с премиальной подпиской не успевают получить свой товар в течение гарантированных суток, а иногда задержки длятся до 2 дней. Высокий спрос на онлайн-покупки будет и дальше двигать акции Amazon. По нашей оценке, после завершения карантина дефицит предложения в онлайн-ретейле будет сохраняться еще как минимум целый квартал. Потенциал роста акций Amazon – 2400 долларов на горизонте года, что принесет инвесторам до 20% прибыли.