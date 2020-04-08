Данные по розничным продажам в Италии превзошли прогнозы
Неожиданностью для экспертов и участников рынка стал резкий рост розничных продаж в Италии, одной из ведущих экономик Еврозоны. Данные статистического управления ISTAT во вторник указали на их рост в годовом исчислении (без учета сезонных колебаний) на 5,7% в феврале после роста на 1,4% в предыдущем месяце. Консенсус предполагал рост всего на 0,2%. Таким образов расхождение фактического значения с прогнозом оказалось рекордным.
Розничные продажи с учетом сезонных колебаний выросли на 0,8% в месячном исчислении в феврале после роста на 0,1% в январе. Консенсус предполагал рост всего на 0,4%.
В чем же причина столь бурного роста продаж в стране, наиболее пострадавшей от инфекции COVID-19? Возможно, она кроется в изменении привычного ритма жизни в стране. Сотрудники предприятий и организаций оказались вынуждены перейти на формат работы из дома или временно прекратить трудовую деятельность. Сложно сказать как изменилась при этом структура потребления, но факт заключается в том, что продажи продовольственных товаров увеличились на 8,2% (г/г) и 1,1% (м/м). Непродовольственных товаров было продано на 3,8% больше (г/г).
Аналитики ожидали, что околонулевой рост розничных продаж будет вызван ухудшением ситуации на рынке труда в условиях начала распространения эпидемии, падением доходов, склонностью к финансовым сбережениям. Вероятно, рекордный спрос на товары повседневного спроса и продукты питания впрок обусловлены были ожиданиями длительного периода самоизоляции и будущего дефицита товаров, сопровождающегося инфляционными ожиданиями. При этом меры поддержки социальной сферы и бизнеса правительством помогли преодолеть снижение доходов. Во всяком случае в первой фазе распространения мер карантина.
Ожидаем, что статистика по итогам марта также значительно превзойдет консенсус-прогноз год к году, но может показать околонулевую динамику розничных продаж относительно февраля в Италии.
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