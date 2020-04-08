Минфин разместил 3-летние облигации с фиксированным купоном по 6,45% годовых. Объем небольшой, но, на мой взгляд, аукцион нельзя назвать провалившимся. У участников рынка сократился запас ликвидности, а нерезиденты тоже снизили аппетит к рублевым бумагам на фоне оттока средств из фондов, ориентированных на Россию и ослабления рубля. Спасло то, что премия к текущей доходности была около 0,1 пп. (для сравнения, до кризиса премия была 0,01-0,02 п.п.), а также то, что бумаги относительно короткие и уже торгуются на рынке. Тактика Минфина дала плоды, но далеко идущих выводов сейчас, на мой взгляд, делать нельзя. Часть бумаг, судя по всему, была продана на вторичном рынке, сегодня прошел большой объем. Еще остается шанс разместить CPI-linked ОФЗ, если у участников остался запас ликвидности. Ставки на денежном рынке пока высокие, поэтому возможно, игроки придерживают деньги для участия в аукционе. Но на объем более 15 млрд рублей, сейчас рассчитывать трудно.

 