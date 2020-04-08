После призыва президента США к крупным предприятия перепрофилировать часть мощностей под производство защитных средств от коронавируса, сразу ряд крупных компаний включились в данный процесс. Но важнее благотворительные акции, они дают больший эффект на социальную сферу.

Рекордную сумму в $1 млрд готов перечислить на благотворительность основатель и гендиректор компании Twitter Джек Дорси. Он направляет средства от своей доли в компании Square фонду Start Small. Средства пойдут на борьбу с пандемией. Первый грант суммой $100 000 пойдёт на продовольственное обеспечение. Величина этого пожертвования подчеркивается ещё и тем, что это почти треть всего состояния основателя Twitter. Новость пришла сразу же после решения фонда Visa Foundation запустить две программы поддержки малого и микробизнеса во всех регионах присутствия платежной системы. Все больше компаний начинают участвовать в акция поддержки экономики и социальной сферы.

Глава Twitter мотивировал свой шаг словами о том, что «я хочу увидеть результат в моей жизни… жизнь слишком коротка, поэтому давайте сделаем все возможное сегодня, чтобы помочь людям сейчас». Помимо публичных пожертвований многие обеспеченные граждане и компании тратят средства на поддержку пострадавших, не афишируя свою деятельность.

Для самой компании Twitter это крупнейшее пожертвование не стоило ничего, по большому счёту взнос был внесен акциями Square, второй крупнейшей интернет-компании, которую возглавляет Джек Дорси. Она занимается созданием программного и аппаратного обеспечения для платежных систем. Но репутационный выигрыш именно на стороне Twitter.

Джек Дорси заявил, что использовал для пожертвования свой капитал именно в Square, потому что имел там бОльшую долю. Таким образом акционеры могут не опасаться, что вектор развития Twitter будет меняться в связи со сменой структуры собственников. Социальные сети в условиях массовой самоизоляции населения, наряду с рядом других электронных сервисов – самые перспективные с точки зрения инвестиций в текущих условиях. Снижение стоимости акций Twitter (TWTR) не стало катастрофическим в период падения глобального рынка, кроме того, бумаги быстро восстанавливаются. Повышение лояльности пользователей интернета к этой социальной сети может вернуть котировки на уровень выше $30 в самое ближайшее время.